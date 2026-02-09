PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl an Kirche /Kupferfallrohr entwendet

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Unbekannte Täter haben ein Stück eines Regenfallrohres an der Kirche an der Marktstraße gestohlen. Am Freitag (6. Februar 2026) ist der Diebstahl aufgefallen. Das Rohr war an der Außenfassade angebracht, es fehlt nun ein zwei Meter langes Teilstück. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:44

    POL-KLE: Straelen - Diebstahl aus Lager / Kupferkabel entwendet

    Straelen-Vossum (ots) - Am Samstag (7. Februar 2026) zwischen 13:30 und 17:00 Uhr haben unbekannte Täter zwei Rolltore an einem Schuppen auf der Straße Et Röttge aufgehebelt. Sie entwendeten Kupferkabel aus den beiden Lagerabteilen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs) ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:25

    POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Optikerfiliale / Zeugen gesucht

    Kalkar-Altkalkar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (7. Februar 2026) sind unbekannte Täter in das Ladenlokal eines Optikers an der Gocher Straße eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie machten sich im Verkaufsraum an der Kasse zu schaffen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Brillengestelle. Zeugenhinweise zum Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten. (cs) ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:04

    POL-KLE: Kreis Kleve - Diebstähle auf Friedhöfen / Zeugen gesucht

    Kreis Kleve (ots) - In der jüngsten Vergangenheit ist es im Kreisgebiet zu Diebstählen auf verschiedenen Friedhöfen gekommen. In Geldern wurde demnach zwischen Samstag- und Sonntagmittag (8. Februar 2026) eine etwa 1,20m hohe Bronzestatue in Form eines Engels von einem Grab auf dem Friedhof am Mühlenweg entwendet. In Kerken-Nieukerk stahlen unbekannte Täter eine lebensgroße Jesus-Statue aus Bronze von einem Grab. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren