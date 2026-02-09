POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl an Kirche /Kupferfallrohr entwendet
Kevelaer-Winnekendonk (ots)
Unbekannte Täter haben ein Stück eines Regenfallrohres an der Kirche an der Marktstraße gestohlen. Am Freitag (6. Februar 2026) ist der Diebstahl aufgefallen. Das Rohr war an der Außenfassade angebracht, es fehlt nun ein zwei Meter langes Teilstück. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell