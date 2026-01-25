Polizei Lippe

POL-LIP: (rp) Lage - Handwerkerfahrzeug in Lage aufgebrochen

Lippe (ots)

In der Nacht vom 23.01.2026 auf den 24.01.2026, vermutlich im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es in Lage, in der Straße "Im Burgkamp", zu einem Fahrzeugaufbruch. Der oder die unbekannten tatverdächtigen Personen zerstörten hierbei die Scheibe eines geparkten Ford Transit Pritschenwagen (erkennbar als Firmenfahrzeug) und entfernten sich nach der Tat unerkannt vom Tatort. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Aufbruch stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

