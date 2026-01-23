Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof - 29-Jähriger in Gewahrsam genommen.

Lippe (ots)

Am Bahnhofsplatz griff ein 29-jähriger Mann am Donnerstagabend (22.01.2026) gegen 18.15 Uhr zwei Personen körperlich an und verletzte sie leicht. Eine 25-Jährige aus Bad Oeynhausen wartete im Bereich des Bahnhofs auf einer Bank, als der Mann unvermittelt auf sie zu kam und sie ins Gesicht trat sowie beleidigte. Die Frau wehrte sich und schlug zurück. Auf die Situation aufmerksam geworden, näherte sich ein 77-Jähriger aus Bad Driburg, der daraufhin von dem 29-Jährigen geschubst und am Boden liegend getreten wurde. Der Mann ohne festen Wohnsitz konnte im Nahbereich von Polizeibeamten angetroffen und ins Gewahrsam gebracht werden. Er war stark alkoholisiert. Ein Alkoholvortest schlug an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 77-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und nach einer Behandlung wieder entlassen.

Am Freitag (23.01.2026) wurde der 29-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der wegen der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen einer bereits bestehenden, offenen Bewährungsstrafe und Fluchtgefahr die Untersuchungshaft für den Mann anordnete. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 5 dauern an.

