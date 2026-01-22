Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrerin angefahren - Auto flüchtet vom Unfallort: Zeugen gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Bachstraße/Emilienstraße am Mittwochmittag (21.01.2026) geben können, bei der eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 54-Jährige aus Paderborn fuhr auf ihrem Fahrrad gegen 12.50 Uhr auf der Emilienstraße in Richtung Bahnhof. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem unbekannten Auto, das von links aus der Bachstraße kam, so dass sie stürzte. Zunächst stoppte der Unfallwagen kurz, fuhr dann jedoch einfach weiter ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum gebracht.

Eine Zeugin beobachtete, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben soll, der mit vier Personen im Alter von etwa 20 Jahren besetzt war. Der Fahrer habe kurze schwarze Haare und einen Bart. Wer Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

