POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungstür gewaltsam geöffnet.

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wenkenstraße war am Mittwoch (21.01.2026) in der Zeit zwischen 7 und 14.30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

