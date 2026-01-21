PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lage - Waddenhausen. Auffahrunfall mit Flucht und Drogenverdacht.

Lippe (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Bad Salzuflen verursachte am Dienstagnachmittag (20.01.2026) gegen 15:25 Uhr auf der Schötmarschen Straße einen Auffahrunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher war mit seinem VW Golf auf den Mercedes einer 46-jährigen Lemgoerin aufgefahren und hatte diesen auf den Dacia eines 23-jährigen Detmolders geschoben, wodurch ein Gesamtsachschaden von rund 21.000 Euro entstand. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einer Anschrift Wüsten, wo ein Diensthundführer den Flüchtigen gegen 17:20 Uhr dabei beobachtete, wie er sich in einem anderen Fahrzeug zur Halteranschrift bringen ließ. Der 31-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, stand laut Drogenvortest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug, das im Frontbereich massiv beschädigt wurde, stellten die Beamten zur Spurensicherung sicher.

