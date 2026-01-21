POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Werkzeugdiebstahl aus Sanierungsobjekt.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter drangen zwischen Montagabend (19.01.2026) 17:15 Uhr und Dienstagnachmittag (20.01.2026) 15 Uhr über ein Fenster in eine Baustelle am Pappelweg in Biemsen-Ahmsen ein und stahlen Werkzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro. Zudem wurde das Fenster beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.
