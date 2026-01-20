Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Nägel auf Fahrbahn?

Lippe (ots)

In der Mittelstraße ist es am Donnerstagmorgen (15.01.2026) gegen 10 Uhr möglicherweise zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein 48-Jähriger aus Lemgo war mit seinem VW Bora von Spork nach Dörentrup unterwegs. Anschließend stellte er zwei Nägel (Pappnägel) in einem seiner Reifen fest. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese auf der Fahrbahn befunden haben. In den sozialen Medien sollen sich Meldungen darüber verbreiten, dass Nägel mit Klebeband auf die Fahrbahn geklebt worden seien. Dazu liegen der Polizei bislang jedoch keine konkreten Hinweise vor. Das Verkehrskommissariat ermittelt zu einem möglichen Gefährdungsdelikt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.

