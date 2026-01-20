PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Nägel auf Fahrbahn?

Lippe (ots)

In der Mittelstraße ist es am Donnerstagmorgen (15.01.2026) gegen 10 Uhr möglicherweise zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein 48-Jähriger aus Lemgo war mit seinem VW Bora von Spork nach Dörentrup unterwegs. Anschließend stellte er zwei Nägel (Pappnägel) in einem seiner Reifen fest. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese auf der Fahrbahn befunden haben. In den sozialen Medien sollen sich Meldungen darüber verbreiten, dass Nägel mit Klebeband auf die Fahrbahn geklebt worden seien. Dazu liegen der Polizei bislang jedoch keine konkreten Hinweise vor. Das Verkehrskommissariat ermittelt zu einem möglichen Gefährdungsdelikt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 11:29

    POL-LIP: Lemgo. Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - Im Hansaweg wurde am 11.01.2026 gegen 0.30 Uhr ein geparkter Wagen beschädigt - der Unfallverursacher flüchtete. Eine Anwohnerin bemerkte in der Nacht laute Geräusche und sah anschließend, dass ihr am Fahrbahnrand abgestellter Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Bei dem ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:27

    POL-LIP: Detmold-Remmighausen. In den Gegenverkehr geraten.

    Lippe (ots) - Auf der Hornschen Straße in Höhe der Einmündung zur Wilberger Straße kam es am Montagmittag (19.01.2026) gegen 13.20 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos. Eine 38-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war mit ihrem Ford Grand C-Max auf der Hornschen Straße in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs, als sie - vermutlich durch einen medizinischen Notfall - in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte ...

    mehr
