POL-LIP: Lemgo. Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Hansaweg wurde am 11.01.2026 gegen 0.30 Uhr ein geparkter Wagen beschädigt - der Unfallverursacher flüchtete. Eine Anwohnerin bemerkte in der Nacht laute Geräusche und sah anschließend, dass ihr am Fahrbahnrand abgestellter Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Bei dem flüchtigen Unfallwagen soll es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse (Kombi) des Baujahres 2007-2015 handeln. Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Unfallwagen oder der Person hinter dem Steuer geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

