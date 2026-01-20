Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Radfahrer bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Hiddeser Straße kam es am Montagmorgen (19.01.2026) gegen 7.30 Uhr zu einem Sturz eines Radfahrers. Der 34-Jährige aus Detmold war auf seinem Fahrrad zunächst auf dem Geh-/Radweg des Plantagenwegs unterwegs und beabsichtigte anschließend auf die Fahrbahn der Hiddeser Straße in Richtung Hiddesen zu fahren. Aufgrund von Glätte stürzte er im Einmündungsbereich und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend ins Klinikum.

