Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Leitpfosten beschädigt und Mutter mit Kind angefahren.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (19.01.2026) verursachte ein Autofahrer zunächst einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und fuhr anschließend eine Frau mit ihrem Baby an und flüchtete. Der 51-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit seinem Renault Zoe auf der Lütter Straße/Voßheider Straße in Richtung Voßheide unterwegs, als er mehrfach von der Straße abkam und dabei mehrere Leitpfosten überfuhr und beschädigte. Statt anzuhalten, setzte der Lemgoer seine Fahrt unbeirrt fort. Gegen 15.30 Uhr fuhr der Mann im Hasebecker Weg eine 28-jährige Fußgängerin an, die mit ihrem Baby im Kinderwagen spazieren ging. Die Frau und ihr Kind erlitten leichte Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden, bis der Rettungsdienst eintraf und sie ins Klinikum brachte. Der Autofahrer stoppte auch hier nicht, sondern flüchtete. Schlussendlich konnten die Einsatzkräfte den 51-Jährigen in seinem verunfallten Wagen im Kluckhofer Weg antreffen. Der Mann war stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Renault ist abgeschleppt und sichergestellt worden. Den Lemgoer erwarten nun zwei Strafverfahren wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

