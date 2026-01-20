PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Gaststätte: Spielautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Eine Gaststätte in der Schuhstraße war am frühen Montagmorgen (19.01.2026) zwischen 1 und 3 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um in das Lokal einzusteigen. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Die Täter trugen helle Jogginghosen, dunkle Jacken, helle Mützen und schwarze Handschuhe. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

