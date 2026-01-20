Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Gaststätte: Spielautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Eine Gaststätte in der Schuhstraße war am frühen Montagmorgen (19.01.2026) zwischen 1 und 3 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um in das Lokal einzusteigen. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Die Täter trugen helle Jogginghosen, dunkle Jacken, helle Mützen und schwarze Handschuhe. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

