Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Durch dreckiges Kennzeichen aufgefallen: Mann ohne Führerschein und TÜV unterwegs.

Lippe (ots)

In der Memelstraße kontrollierten Polizeibeamte am Montagvormittag (19.01.2026) gegen 11.10 Uhr einen Autofahrer, der ihnen durch ein stark verschmutztes und somit nicht mehr lesbares Kennzeichen aufgefallen war. Sie stoppten den 33-jährigen Skoda-Octavia-Fahrer für eine Verkehrskontrolle und stellten nach einer Reinigung des Kennzeichens fest: Der TÜV war bereits seit 1,5 Jahren abgelaufen. Zusätzlich war der Detmolder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits entzogen wurde. Der Wagen musste somit stehen bleiben, dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell