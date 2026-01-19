Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Hillentrup. Neue Erkenntnisse zu Motorradunfall - Autofahrer meldet sich bei Polizei.

Lippe (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6198323) kam es am Samstagmittag (17.01.2026) zu einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers auf der Homeiener Straße. Der verletzte 65-jährige Fahrer aus Lemgo ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Er war gegen 13 Uhr auf seiner BMW in Richtung Hillentrup unterwegs, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Während des Überholmanövers zog der Wagen in die Fahrbahnmitte und touchierte den Motorradfahrer, so dass dieser in den Straßengraben fuhr und stürzte. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Motorradfahrers, der zunächst unverletzt schien. Daraufhin setzte der Autofahrer seine Fahrt fort - ohne jedoch Personalien auszutauschen. Durch den Unfall wurde durch die BMW ein automatisierter Notruf abgesetzt. Als der Rettungsdienst an der Unfallstelle erschien, hatte sich der Gesundheitszustand des 65-Jährigen stark verschlechtert, so dass zunächst von einer Lebensgefahr ausgegangen wurde und ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus brachte.

Der unbekannte Autofahrer reagierte im Anschluss auf eine Suchmeldung der Polizei und meldete sich am Sonntag (18.01.2026) mit dem Unfallwagen auf einer Polizeiwache. Es handelt sich um einen 66-jährigen Mann aus Dörentrup und seinen VW Bulli. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell