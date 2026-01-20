Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Dörentrup/Lemgo. Filmabend und Info-Veranstaltung rund um den "Safer Internet Day" für mehr Sicherheit im Netz.

Bild-Infos

Lippe (ots)

Am 10. Februar ist der diesjährige bundesweite "Safer Internet Day", der ganz im Zeichen von Online-Sicherheit steht. Der Aktionstag läuft unter dem Motto "Together for a better internet". Egal ob jung oder alt - nahezu alle sind täglich im Internet unterwegs und unterschätzen dabei die vielen Gefahren, die dort lauern.

Bei vielen Menschen schwingen im Online-Umgang häufig Unsicherheit, Unwissenheit und Überforderung mit. Das spielt Betrügern in die Hände, die im Netz mit kriminellen Maschen versuchen, an Ihre persönlichen Daten und Ihr Geld zu gelangen. Achtung: Bitte immer den gesunden Menschenverstand einschalten, wenn Sie online unterwegs sind. Bleiben Sie skeptisch und vermeiden Sie übereilte Käufe.

Um vor Gefahren im Netz zu warnen und gleichzeitig zu verraten, wie man sich davor schützen kann, informiert die Polizei Lippe in zwei verschiedenen, kostenlosen Veranstaltungen rund um den "Safer Internet Day" und lädt interessierte Jugendliche und Erwachsene herzlich ein.

Am 10.02.2026 findet von 18 - 19.30 Uhr ein gemeinsamer Info-Abend mit der Verbraucherzentrale Detmold im Innovationszentrum Dörentrup (Energiepark 2) statt. Brigitte Dörhöfer (Verbraucherzentrale Detmold) und Arnd Begemann (Polizei Lippe, Kriminalprävention und Opferschutz) werden unter anderem über aktuelle Betrugsmaschen im Netz, Browser-Datenschutz, Fake-Shops, Betrug über Online-Trading-Plattformen sowie Künstliche Intelligenz (KI) sprechen. Kostenlose Anmeldungen sind per Mail unter detmold@verbraucherzentrale.nrw oder info@innovationszentrum-doerentrup.de möglich.

Am 11.02.2026 von 18 - 20 Uhr wird ein gemeinsamer Filmabend mit dem Medienkompetenzzentrum des Kreises Lippe im InnovationSPIN Lemgo (Campusallee 19 / Ebene 2, Raum 2_26) für Jugendliche und Eltern veranstaltet. Nach einer Eröffnung durch Sophia Fries und Elisabeth Haring (Kreis Lippe) wird der Film "Gefährlich vernetzt" zum Thema Cybergrooming gezeigt. Anschließend finden zwei Workshops dazu statt: Jugendliche ab 12 Jahren werden durch Kai Mauritz und Johanna Ancutko (Lippische Landeskirche, Prävention sex. Gewalt) sowie Torben Sprenger (Lippische Landeskirche, Bildungsreferat) betreut. Mit den Erziehungspersonen werden Arnd Begemann und Melanie Schmidt (Polizei Lippe, Kriminalprävention und Opferschutz) über den Film sprechen. Kostenlose Anmeldungen sind per Mail unter medienzentrum@kreis-lippe.de möglich.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell