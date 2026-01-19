PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schmuck und Bankkarte an falschen Polizisten übergeben.

Lippe (ots)

Ein falscher Polizeibeamter rief am Freitagnachmittag (16.01.2026) bei einer Seniorin in Hiddesen an und behauptete, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Er gab vor, ihre Wertsachen vorsichtshalber sicher verwahren zu wollen. Er würde sie abholen und auf der Polizeiwache aufbewahren - im späteren Verlauf des Tages könne die Frau ihre Wertsachen dort wieder abholen.

Die Frau hinterließ einem unbekannten Abholer im Ortsteil Hiddesen in der Straße Auf der Helle gegen 15.30 Uhr Schmuck sowie ihre Bankkarte. Die dazugehörige PIN teilte sie dem Betrüger telefonisch mit. Als sie am späten Nachmittag auf der Polizeiwache erschien, um ihre Wertgegenstände wieder abzuholen, wurde klar, dass sie einem Betrug aufgesessen war.

Die Polizei warnt: Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten. Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe. Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 19.01.2026 – 12:58

    POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an Kassenhäuschen.

    Lippe (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (17./18.01.2026) schlugen Unbekannte in der Straße Schützentwete auf einem Parkplatz die Scheibe eines Kassenhäuschens von einem Schützenverein ein. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:58

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Arztpraxis.

    Lippe (ots) - In der Osterstraße hebelten bislang unbekannte Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) an einer Tür zu einer Arztpraxis. Sie schafften es jedoch nicht, in die Räumlichkeiten der Praxis zu gelangen. Wer Hinweise zum versuchten Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: ...

    mehr
