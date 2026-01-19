Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schmuck und Bankkarte an falschen Polizisten übergeben.

Lippe (ots)

Ein falscher Polizeibeamter rief am Freitagnachmittag (16.01.2026) bei einer Seniorin in Hiddesen an und behauptete, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Er gab vor, ihre Wertsachen vorsichtshalber sicher verwahren zu wollen. Er würde sie abholen und auf der Polizeiwache aufbewahren - im späteren Verlauf des Tages könne die Frau ihre Wertsachen dort wieder abholen.

Die Frau hinterließ einem unbekannten Abholer im Ortsteil Hiddesen in der Straße Auf der Helle gegen 15.30 Uhr Schmuck sowie ihre Bankkarte. Die dazugehörige PIN teilte sie dem Betrüger telefonisch mit. Als sie am späten Nachmittag auf der Polizeiwache erschien, um ihre Wertgegenstände wieder abzuholen, wurde klar, dass sie einem Betrug aufgesessen war.

Die Polizei warnt: Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten. Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe. Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

