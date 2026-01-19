POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Arztpraxis.

Lippe (ots) - Am Sonntag (18.01.2026) um kurz nach 0 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Lageschen Straße verdächtige Einbruchsgeräusche und meldete diese der Polizei. Ein Unbekannter versuchte in eine Lagerhalle einer Firma einzubrechen. Als er bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Isringhausen Ring. Der Täter war nach Zeugenangaben männlich, etwa 1,70 - 1,80 m groß und trug ...

