POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Arztpraxis.
Lippe (ots)
In der Osterstraße hebelten bislang unbekannte Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) an einer Tür zu einer Arztpraxis. Sie schafften es jedoch nicht, in die Räumlichkeiten der Praxis zu gelangen. Wer Hinweise zum versuchten Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
