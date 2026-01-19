POL-LIP: Leopoldshöhe. Geld aus Hofladen gestohlen.
Lippe (ots)
In der Straße Evenhausen hebelten zwei Einbrecher am Freitag (16.01.2026) zwischen 1.30 und 2 Uhr nachts ein Fenster eines Hofladens auf, um gewaltsam in diesen einzudringen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. Beide Täter waren männlich und dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug einen Rucksack oder Turnbeutel. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell