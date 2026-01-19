POL-LIP: Leopoldshöhe. Geld aus Hofladen gestohlen.

Lippe (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) schlugen Einbrecher die Scheibe einer Tür ein, um sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Straße Krumme Weide zu verschaffen. Sie entwendeten Tabakwaren in hohem Wert und machten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim ...

