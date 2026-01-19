POL-LIP: Lemgo. In Handy-Geschäft eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Mittelstraße verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Handy-Geschäft. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen (16.01.2026) gegen 5.30 Uhr entdeckt. Der Tatzeitpunkt ist unbekannt. Ob aus dem Geschäft etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise.
