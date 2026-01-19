POL-LIP: Extertal. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.
Lippe (ots)
Am Samstagmorgen (17.01.2026) entdeckten Bewohner eines Einfamilienhauses im Möntgeweg Hebelspuren an ihrer Haustür und Kellertür. Wann genau es zu dem Einbruchsversuch gekommen sein könnte, ist unklar. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell