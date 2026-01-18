POL-LIP: (mr) Detmold - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots) - Am 17.01.2026 kam es an der Kreuzung Am Zubringer/Lockhauser Straße in Bad Salzuflen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Eine 61-jährige Unfallbeteiligte aus Bad Salzuflen näherte sich der Kreuzung und musste aufgrund der roten Lichtzeichenanlage warten. Aus unbekannten Gründen beabsichtigte sie die Kreuzung zu überqueren, bevor die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht ...

