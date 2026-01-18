PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: (mr) Detmold - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Am 16.01.2026, in der Zeit von 09.30 Uhr bis ca. 23.00 Uhr suchten unbekannte Täter die Anschrift der Geschädigten in Detmold, Hachholzweg auf verschafften sich Zutritt zur Wohnung der 86-jährigen Eigentümerin. Hier entwendete man Wertgegenstände in unbekannter Höhe und Schmuck. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen oder Personen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

