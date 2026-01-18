POL-LIP: (mr) Detmold - Einbruch in Einfamilienhaus
Lippe (ots)
Am 16.01.2026, in der Zeit von 09.30 Uhr bis ca. 23.00 Uhr suchten unbekannte Täter die Anschrift der Geschädigten in Detmold, Hachholzweg auf verschafften sich Zutritt zur Wohnung der 86-jährigen Eigentümerin. Hier entwendete man Wertgegenstände in unbekannter Höhe und Schmuck. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen oder Personen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
