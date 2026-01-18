PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: (mr) Lage - Müssen Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

Am Samstag, 17.01.26, befuhren eine 90- jährige und eine 55-jährige Detmolderin mit ihren Pkw hintereinander die Pivitsheider Straße in Lage-Müssen. An der Einmündung Pivitsheider Straße/Hüntruper Straße musste die 55- jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw verkehrsbedingt zum Stillstand bringen, was von der hinter ihr fahrenden 90-jährigen Beteiligten zu spät bemerkt bzw. übersehen wurde. Folglich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich beide Unfallbeteiligte leicht verletzten. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 16:59

    POL-LIP: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Dörentrup - Zeugenaufruf

    Lippe (ots) - (mr)Dörentrup-Hillentrup. Polizei sucht Zeugen nach Motorrad-Unfall. In der Homeiener Straße kam es am Samstagmittag (17.01.2026) gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines 65-jährigen Motorradfahrers, der nach aktuellen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann aus Lemgo ins Klinikum. Es kann derzeit ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:29

    POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Glascontainer in Brand gesetzt

    Lippe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter setzte am Freitag (16.01.2026) zwischen 02:35 Uhr und 03:05 Uhr an der Straße Am Rautenberg in Heiligenkirchen einen freistehenden Glascontainer in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Container brannte jedoch vollständig aus. Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Feuer nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:28

    POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Versuchter Einbruch in Friseursalon.

    Lippe (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (14.-15.01.2026) am Dreierkrugplatz in Spork-Eichholz die Haupteingangstür eines Friseursalons aufzubrechen. Der Täter drang nicht ein, Gegenstände wurden nicht entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren