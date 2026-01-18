POL-LIP: (mr) Lage - Müssen Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizei Lippe

Am Samstag, 17.01.26, befuhren eine 90- jährige und eine 55-jährige Detmolderin mit ihren Pkw hintereinander die Pivitsheider Straße in Lage-Müssen. An der Einmündung Pivitsheider Straße/Hüntruper Straße musste die 55- jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw verkehrsbedingt zum Stillstand bringen, was von der hinter ihr fahrenden 90-jährigen Beteiligten zu spät bemerkt bzw. übersehen wurde. Folglich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich beide Unfallbeteiligte leicht verletzten. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

