POL-LIP: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Dörentrup - Zeugenaufruf

(mr)Dörentrup-Hillentrup. Polizei sucht Zeugen nach Motorrad-Unfall.

In der Homeiener Straße kam es am Samstagmittag (17.01.2026) gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines 65-jährigen Motorradfahrers, der nach aktuellen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann aus Lemgo ins Klinikum.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Motorradfahrer vor seinem Sturz während eines Überholmanövers von einem unbekannten PKW touchiert wurde. Vermutlich handelte es sich um einen blauen VW. Der Fahrer dieses Wagens wird dringend gebeten sich umgehend unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

