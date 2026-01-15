PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Erdgeschosswohnung.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Täter brach im Tatzeitraum 06.- 14.01.2026 in eine Erdgeschosswohnung in der Immelmannstraße ein und durchwühlte mehrere Schränke und Kommoden. Aus der Wohnung wurde etwas Bargeld entwendet. Zeugen, die im Bereich der Immelmannstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:20

    POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter schlugen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (13.-14.01.2026) in der Talstraße eine Scheibe eines abgestellten Handwerkerfahrzeugs ein und entwendeten mehrere Werkzeugkoffer von der Ladefläche. Der Nutzer des Fahrzeugs stellte am Mittwochmorgen das Fehlen von insgesamt fünf Werkzeugkoffern der Marke "Hilti" fest. Die genaue ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:20

    POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Schmuckdiebstahl nach Schrottsammlerbesuch.

    Lippe (ots) - Ein angebliches Schrottsammler-Paar hat am Mittwochmittag (14.01.2026; 12:00 - 12:30 Uhr) den Schmuck einer älteren Frau aus ihrem Wohnhaus an der Hauptstraße entwendet. Während der Mann die Seniorin in der Diele ablenkte, nutzte die Frau den Vorwand, die Toilette aufsuchen zu dürfen, und stahl ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:19

    POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung in Realschule.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter drückten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag (13. -14.01.2026) auf dem Gelände der Realschule in der Kleiststraße ein Garagenrolltor auf und drangen so in einen Klassenraum ein. Teile des Inventars wurden beschmutzt und beschädigt. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Realschule in der Kleiststraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren