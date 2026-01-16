POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Versuchter Einbruch in Friseursalon.
Lippe (ots)
Ein unbekannter Täter versuchte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (14.-15.01.2026) am Dreierkrugplatz in Spork-Eichholz die Haupteingangstür eines Friseursalons aufzubrechen. Der Täter drang nicht ein, Gegenstände wurden nicht entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.
