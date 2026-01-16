POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Versuchter Einbruch in Friseursalon.

Lippe (ots) - Ein unbekannter Täter brach im Tatzeitraum 06.- 14.01.2026 in eine Erdgeschosswohnung in der Immelmannstraße ein und durchwühlte mehrere Schränke und Kommoden. Aus der Wohnung wurde etwas Bargeld entwendet. Zeugen, die im Bereich der Immelmannstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden. ...

mehr