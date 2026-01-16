POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Glascontainer in Brand gesetzt
Lippe (ots)
Ein bislang unbekannter Täter setzte am Freitag (16.01.2026) zwischen 02:35 Uhr und 03:05 Uhr an der Straße Am Rautenberg in Heiligenkirchen einen freistehenden Glascontainer in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Container brannte jedoch vollständig aus. Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Feuer nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.
