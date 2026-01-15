Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter schlugen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (13.-14.01.2026) in der Talstraße eine Scheibe eines abgestellten Handwerkerfahrzeugs ein und entwendeten mehrere Werkzeugkoffer von der Ladefläche. Der Nutzer des Fahrzeugs stellte am Mittwochmorgen das Fehlen von insgesamt fünf Werkzeugkoffern der Marke "Hilti" fest. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Talstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell