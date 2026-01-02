Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Erfolgreicher Auftakt ins neue Jahr - mehrere Waffen aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim/Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat zu Neujahr an der deutsch-niederländischen Grenze gleich mehrere Waffen aus dem Verkehr ziehen können. In einem Fall wurde in Bad Bentheim ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusspistole und einer Machete im Auto und in einem anderen Fall in Bunde ein 22-Jähriger mit einer Schreckschusspistole und einem Schlagring im Fahrzeug angetroffen. Beide Männer erwarten nun Anzeigen.

Gegen 10:00 Uhr wurde ein 19-jähriger Deutscher als Fahrer eines Autos im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Autos wurden durch die eingesetzten Bundespolizisten eine Schreckschusspistole und eine Machete aufgefunden. Da der 19-Jährige keine erforderliche Erlaubnis vorweisen konnte, wurden die Gegenstände sichergestellt.

Gegen 12:20 Uhr wurde ein 22-jähriger Deutscher als Fahrer eines Autos im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Autos wurden durch die eingesetzten Bundespolizisten eine Schreckschusspistole und ein Schlagring aufgefunden. Da der 22-Jährige ebenfalls keine erforderliche Erlaubnis für die Pistole vorweisen konnte und es sich beim Schlagring um eine verbotene Waffe handelte, wurden auch diese Gegenstände sichergestellt.

Beide Männer erwarten jetzt Anzeigen auf Grund von Verstößen gegen das Waffengesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde in beiden Fällen die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell