BPOL-BadBentheim: Mann fährt mit mehreren Messern und verbotenen Gegenständen über die Grenze - Strafanzeige

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen bewaffneten Mann angehalten. Der 26-jährige Autofahrer führte mehrere Messer und verbotene Gegenstände griffbereit im Fahrzeug mit sich.

Der Afghane wurde mittags gegen 12:50 Uhr als Fahrer eines Autos im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 in Twist kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Autos wurden durch die eingesetzten Bundespolizisten im Handschuhfach griffbereit ein verbotener Schlagring, ein verbotenes Springmesser, eine zum Schlagwerkzeug umfunktionierte Antriebskette, ein Jagdmesser und drei Cuttermesser aufgefunden und sichergestellt.

Den 26-Jährigen erwarten nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf Grund von Verstößen gegen das Waffengesetz. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise schließlich fortsetzen.

