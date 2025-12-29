Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 49-Jährige muss für einen Monat ins Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 18:55 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Transporters durch eine Bundespolizeistreife an der Bundesstraße 402 in Schöninghsdorf kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Polen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Da er den haftbefreienden Betrag von 900,- Euro nicht aufbringen konnte, muss er nun für einen Monat ins Gefängnis. Da der 49-Jährige zudem ein Einhandmesser und eine geringe Menge an Marihuana mit sich führte, wurden ebenfalls ein Strafverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell