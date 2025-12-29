Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reise an der Grenze beendet - Haftbefehl

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagmorgen an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 36-Jährige muss für knapp siebeneinhalb Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 4:50 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Insasse eines Fernreisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Rumäne von der Justiz gesucht wurde. Er war zuvor durch ein Gericht zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren wegen Diebstahls in vier Fällen verurteilt worden. Hiervon hatte er noch eine offene Restfreiheitsstrafe von knapp siebeneinhalb Monaten zu verbüßen.

Der Verhaftete wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

