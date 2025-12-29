PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung endete an deutsch-niederländischer Grenze

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagvormittag einen international gesuchten 60-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die lettischen Behörden vor.

Der 60-jährige Lette war als Mitfahrer eines Autos über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten das Auto gegen 11:45 Uhr in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 60-Jährigen ein europäischer Haftbefehl existiert. Dem Mann werden seitens der lettischen Justiz verschiedene Fälle von vorsätzlicher Sachbeschädigung im Zusammenhang mit Diebstahl vorgeworfen.

Am Samstagvormittag wurde der Festgenommene einem Richter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Lettland übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

