Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: PKW-Brand auf der A57

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sonsbeck (ots)

Donnerstag, 16.10.2025, 14:42 Uhr, Einsatz 086/2025 - Zu einem PKW-Brand auf der A57 musste die Einheit Sonsbeck am Donnerstagnachmittag ausrücken. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden.

Um 14:42 Uhr wurde die Einheit Sonsbeck mit dem Meldebild "B2 PKW-Brand" auf die Autobahn A57 in Fahrtrichtung Krefeld gerufen. Nachdem die Einsatzkräfte den Rückstau durchfahren hatten und an der Einsatzstelle eingetroffen waren, fanden sie einen auf dem Standstreifen stehenden, unbesetzten und im Bereich des Motors und des Fahrgastraums brennenden PKW vor.

Die Autobahnpolizei und eine Kolonne der Autobahn GmbH des Bundes waren bereits an der Einsatzstelle und übernahmen die Absicherung gegen des fließenden Verkehr. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Krefeld vollgesperrt werden. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das brennende Fahrzeug mit einem C-Rohr. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten an die Autobahnpolizei übergeben.

Die Einheit Sonsbeck war mit ca. 20 Einsatzkräften für anderthalb Stunden im Einsatz. Die Insassen des Fahrzeugs wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell