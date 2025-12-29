Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen. Der 37-Jährige muss für mehr als einen Monat ins Gefängnis.

Gegen 23:15 Uhr war eine Streife der Bundespolizei zu einem Schnellzug im Hauptbahnhof Osnabrück gerufen worden, da ein mitfahrender Mann kein notwendiges Zugticket vorweisen konnte. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem ließ die eingesetzten Beamten aufhorchen.

Der Deutsche war von der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben. Ein Gericht hatte ihn zuvor wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von mehr als einen Monat verurteilt. Lediglich die Zahlung einer Geldstrafe von 700,- Euro hätte den Gefängnisaufenthalt abwenden können.

Außerdem interessierte sich die Justiz in sechs weiteren Fällen für seinen aktuellen Aufenthaltsort. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde weiterhin eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Weil der Verhaftete den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zusätzlich zum Gefängnisaufenthalt erhielt der Verhaftete noch Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell