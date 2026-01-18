Polizei Lippe

POL-LIP: (mr) Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

Am 17.01.2026 kam es an der Kreuzung Am Zubringer/Lockhauser Straße in Bad Salzuflen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Eine 61-jährige Unfallbeteiligte aus Bad Salzuflen näherte sich der Kreuzung und musste aufgrund der roten Lichtzeichenanlage warten. Aus unbekannten Gründen beabsichtigte sie die Kreuzung zu überqueren, bevor die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht wechselte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 63-jährigen Unfallbeteiligten aus Celle, der die Bundesstraße 239 in Fahrtrichtung Lage mit dem Pkw befuhr. Die Beifahrerin des Unfallbeteiligten aus Celle sowie die Unfallbeteiligte 61-jährige verletzten sich hierbei leicht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

