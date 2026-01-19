Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. PKW nach häuslichem Streit angesteckt.

Nach einem häuslichen Streit am Samstagnachmittag (17.01.2026) gegen 15.30 Uhr setzte ein 35-jähriger Mann in der Cornelis-Blaauw-Straße das Auto eines Familienangehörigen absichtlich in Brand. Der VW Golf brannte vollständig aus. Auch ein danebenstehender Mercedes wurde durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte der Brandstifter angetroffen werden. Er wurde nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

