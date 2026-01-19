PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Einbruch über Terrassentür.

Lippe (ots)

Im Elsterweg ist ein Unbekannter am Samstag (17.01.2026) zwischen 15 und 22.45 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und durchwühlte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

