POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Weinladen.

Lippe (ots) - Im Elsterweg ist ein Unbekannter am Samstag (17.01.2026) zwischen 15 und 22.45 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und durchwühlte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen. ...

