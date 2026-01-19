POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Weinladen.
Lippe (ots)
In der Hoffmannstraße hebelten Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) eine Tür eines Weinladens auf. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geschäftes bemerkt haben, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell