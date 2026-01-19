PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lage. Werkzeug-Diebstahl: Mehrfach aufgebrochene Handwerker-Fahrzeuge.

Lippe (ots)

In Lage und Detmold waren in den letzten Tagen wieder vermehrt Werkzeug-Diebe aktiv, die mehrfach Handwerker-Fahrzeuge angingen.

In Detmold in der Dresdener Straße schlugen die Diebe zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag (17./18.01.2026) die Scheibe eines abgestellten VW Caddys ein und stahlen aus dem Wagen zwei Werkzeugkoffer mit einer Flex und einer Handkreissäge.

In Lage gab es mehrere Tatorte, an denen die Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen wurden:

In der Straße In der Bülte entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) drei Werkzeugkoffer mit Spezialwerkzeug aus einem Opel Vivaro.

In der Ohrser Straße machten sie zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) Werkzeug-Beute in einem Citroen Berlingo.

Am Samstag (17.01.2026) in der Zeit zwischen 13 und 15.15 Uhr schlugen die Diebe in der Straße Im Seelenkamp an einem VW Transporter zu. Hier ist noch unklar, was genau gestohlen wurde.

Auch in der Afrikastraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag (16. - 18.01.2026) ein Citroen Jumpy angegangen. Aus diesem Fahrzeug wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Diebstähle geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:56

    POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Lagerhalle.

    Lippe (ots) - Am Sonntag (18.01.2026) um kurz nach 0 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Lageschen Straße verdächtige Einbruchsgeräusche und meldete diese der Polizei. Ein Unbekannter versuchte in eine Lagerhalle einer Firma einzubrechen. Als er bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Isringhausen Ring. Der Täter war nach Zeugenangaben männlich, etwa 1,70 - 1,80 m groß und trug ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:56

    POL-LIP: Leopoldshöhe. Geld aus Hofladen gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Straße Evenhausen hebelten zwei Einbrecher am Freitag (16.01.2026) zwischen 1.30 und 2 Uhr nachts ein Fenster eines Hofladens auf, um gewaltsam in diesen einzudringen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. Beide Täter waren männlich und dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug einen Rucksack oder Turnbeutel. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:55

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Kiosk.

    Lippe (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) schlugen Einbrecher die Scheibe einer Tür ein, um sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Straße Krumme Weide zu verschaffen. Sie entwendeten Tabakwaren in hohem Wert und machten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren