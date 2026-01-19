Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lage. Werkzeug-Diebstahl: Mehrfach aufgebrochene Handwerker-Fahrzeuge.

Lippe (ots)

In Lage und Detmold waren in den letzten Tagen wieder vermehrt Werkzeug-Diebe aktiv, die mehrfach Handwerker-Fahrzeuge angingen.

In Detmold in der Dresdener Straße schlugen die Diebe zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag (17./18.01.2026) die Scheibe eines abgestellten VW Caddys ein und stahlen aus dem Wagen zwei Werkzeugkoffer mit einer Flex und einer Handkreissäge.

In Lage gab es mehrere Tatorte, an denen die Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen wurden:

In der Straße In der Bülte entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) drei Werkzeugkoffer mit Spezialwerkzeug aus einem Opel Vivaro.

In der Ohrser Straße machten sie zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) Werkzeug-Beute in einem Citroen Berlingo.

Am Samstag (17.01.2026) in der Zeit zwischen 13 und 15.15 Uhr schlugen die Diebe in der Straße Im Seelenkamp an einem VW Transporter zu. Hier ist noch unklar, was genau gestohlen wurde.

Auch in der Afrikastraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag (16. - 18.01.2026) ein Citroen Jumpy angegangen. Aus diesem Fahrzeug wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Diebstähle geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell