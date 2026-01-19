PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Lagerhalle.

Lippe (ots)

Am Sonntag (18.01.2026) um kurz nach 0 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Lageschen Straße verdächtige Einbruchsgeräusche und meldete diese der Polizei. Ein Unbekannter versuchte in eine Lagerhalle einer Firma einzubrechen. Als er bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Isringhausen Ring. Der Täter war nach Zeugenangaben männlich, etwa 1,70 - 1,80 m groß und trug eine dunkle Jacke sowie eine Plastiktüte in der Hand. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

