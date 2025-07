Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehr rettet Fische im Hünxer Regenrückhaltebecken

Hünxe

Trotz sommerlicher Temperaturen von über 35 °C hielt die Einheit Hünxe gestern Abend ihren wöchentlichen Übungsdienst ab. Während der Begrüßung der Kameradinnen und Kameraden informierten aufmerksame Passanten die Einsatzkräfte darüber, dass die im Regenrückhaltebecken lebenden Fische durch Sauerstoffmangel gefährdet waren. Anhaltend hohe Temperaturen sorgen in stehenden Gewässern immer wieder für solche Umstände.

Die Einsatzkräfte verlagerten ihren Übungsdienst daraufhin an das Regenrückhaltebecken in der Dorfmitte. Da das Thema der wasserführenden Armaturen ohnehin auf dem Dienstplan stand, war dies ohne weitere Umstände möglich. Die Mitglieder saugten das Wasser mit einer Fahrzeugpumpe aus dem Becken und beförderten es mithilfe von Wasserwerfern und Strahlrohren wieder hinein. Durch das Umwälzen wird das Wasser mit Sauerstoff angereichert, sodass die Fische keiner Gefahr ausgesetzt sind. In den kommenden Tagen ist aufgrund der geringeren Temperaturen und der vorhergesagten Niederschläge mit einer Stabilisierung des Wassers zu rechnen.

Wir freuen uns, dass wir mit verhältnismäßig wenig Aufwand helfen konnten. Achtet bei den aktuellen Witterungen bitte insbesondere auf euch und eure Mitmenschen. Trinkt genug Wasser, haltet euch im Schatten auf und entzündet kein offenes Feuer im Freien. Danke für euer umsichtiges Verhalten!

