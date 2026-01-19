POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an Kassenhäuschen.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (17./18.01.2026) schlugen Unbekannte in der Straße Schützentwete auf einem Parkplatz die Scheibe eines Kassenhäuschens von einem Schützenverein ein. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
