PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an Kassenhäuschen.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (17./18.01.2026) schlugen Unbekannte in der Straße Schützentwete auf einem Parkplatz die Scheibe eines Kassenhäuschens von einem Schützenverein ein. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:58

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Arztpraxis.

    Lippe (ots) - In der Osterstraße hebelten bislang unbekannte Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (15./16.01.2026) an einer Tür zu einer Arztpraxis. Sie schafften es jedoch nicht, in die Räumlichkeiten der Praxis zu gelangen. Wer Hinweise zum versuchten Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:56

    POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Lagerhalle.

    Lippe (ots) - Am Sonntag (18.01.2026) um kurz nach 0 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Lageschen Straße verdächtige Einbruchsgeräusche und meldete diese der Polizei. Ein Unbekannter versuchte in eine Lagerhalle einer Firma einzubrechen. Als er bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Isringhausen Ring. Der Täter war nach Zeugenangaben männlich, etwa 1,70 - 1,80 m groß und trug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren