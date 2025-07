Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Seniorin nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 23.07.2025, kam es gegen 10.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind im Ahlener Bahnhof. Ein vierjähriger Junge lief aus einem im Bahnhof befindlichen Geschäft. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Pedelecfahrerin. Diese fuhr mit ihrem dunklen Pedelec durch den Bahnhof, vom Bahnhofsplatz kommend in Richtung Industriestraße. Sowohl das Kind als auch die Frau stürzten. Die Seniorin fuhr anschließend weiter. Der Junge wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die unfallbeteiligte Fahrradfahrerin hat kurze, graue Haare, wird auf 70 bis 75 Jahre alt geschätzt und trug einen blauen Fahrradhelm. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Pedelecfahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell