POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. In Einfamilienhaus eingestiegen.

Lippe (ots) - In der Memelstraße kontrollierten Polizeibeamte am Montagvormittag (19.01.2026) gegen 11.10 Uhr einen Autofahrer, der ihnen durch ein stark verschmutztes und somit nicht mehr lesbares Kennzeichen aufgefallen war. Sie stoppten den 33-jährigen Skoda-Octavia-Fahrer für eine Verkehrskontrolle und stellten nach einer Reinigung des Kennzeichens fest: Der ...

mehr