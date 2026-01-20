POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. In Einfamilienhaus eingestiegen.
Lippe (ots)
Zwischen 17.45 und 21 Uhr am Montagabend (19.01.2026) wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Elkenkamp eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter (05231) 6090.
