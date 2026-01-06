FW-NE: Kleinlaster in Vollbrand | Keine Verletzten

Feuerwehr Neuss

Am frühen Morgen des 06.01.2025 wurde die Feuerwehr Neuss um 06:37 Uhr zu einem brennenden Kleinlaster auf der Straße Im Hexfeld im Stadtteil Weissenberg alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der mit Möbeln beladene Transporter bereits in Vollbrand. Ein Team unter Atemschutz löschte das Feuer zügig ab. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund der winterlichen Temperaturen wurde auslaufendes Löschwasser mit einem Streuwagen abgestreut, um eine Glatteisbildung zu verhindern.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

