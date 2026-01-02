Feuerwehr Neuss

FW-NE: Ergänzung zur Silvesterbilanz 2025

In unserer gestern veröffentlichten Einsatzbilanz zur Silvesternacht haben wir berichtet, dass es keine Übergriffe auf Einsatzkräfte gegeben hat. Nachträglich mussten wir feststellen, dass diese Darstellung in einem Punkt nicht vollständig war.

Kurz nach Mitternacht kam es bei einem Brandeinsatz im Stadtteil Erfttal zu einem erheblichen Aufkommen von Feuerwerkskörpern im unmittelbaren Einsatzumfeld. Dabei wurden auch Feuerwerkskörper gezielt in Richtung der Einsatzstelle geworfen, wodurch eine Gefährdung unserer Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte.

Polizeikräfte waren vor Ort und sicherten die Einsatzstelle mit mehreren Beamtinnen und Beamten ab. Durch dieses professionelle Vorgehen konnte der Einsatz sicher fortgeführt und ohne Verletzte beendet werden. Der stellvertretende Amtsleiter Markus Brüggen erklärt dazu:"Wir danken der Polizei für die gute und professionelle Zusammenarbeit. Der Vorfall ist bedauerlich. Ich bin froh, dass der Einsatz ohne Verletzte beendet werden konnte und danke allen Einsatzkräften für ihren Einsatz in dieser Nacht."

