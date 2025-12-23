Feuerwehr Neuss

FW-NE: Küchenbrand in Einfamilienhaus | Mehrere Personen betreut

Neuss (ots)

Am Abend des 22.12.2025 wurde die Feuerwehr Neuss um 21:39 Uhr zu einem Küchenbrand in einem freistehenden Einfamilienhaus auf der Büdericher Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Küche im Erdgeschoss des Gebäudes, Flammen schlugen aus einem Küchenfenster.

Die Meldung, dass sich noch Menschen im Gebäude befinden sollten, bestätigte sich vor Ort nicht. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und wurden vor dem Haus angetroffen.

Ein Team unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel erfolgte von außen eine gezielte Brandbekämpfung über ein Fenster, zudem wurde eine zusätzliche Öffnung zur Ableitung von Brandrauch geschaffen. Anschließend kam ein Lüfter zur Entrauchung des Gebäudes zum Einsatz.

Ein weiteres Team unter Atemschutz kontrollierte das Gebäude vom Keller bis zum Dachboden. Dabei wurden keine weiteren Personen festgestellt. In der Küche vorhandene Glutnester wurden abgelöscht und mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss erfolgte eine zweite Nachkontrolle des Gebäudes.

Im Verlauf des Einsatzes wurden fünf betroffene Personen durch den Rettungsdienst gesichtet. Drei Katzen konnten den Bewohnern unverletzt übergeben werden. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Nachlöscharbeiten gegen 23:30 Uhr an die Polizei übergeben, die die Brandursachenermittlung aufgenommen hat.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell