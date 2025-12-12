Feuerwehr Neuss

FW-NE: Nachbarn retten zwei Menschen vor Eintreffen der Feuerwehr | Zimmerbrand durch Adventsgesteck

Am Donnerstagabend, den 11.12.2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 19:02 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Stadtteil Neuss-Speck alarmiert. Nach ersten Meldungen war Feuerschein sichtbar, zudem sollten Hilferufe aus dem Gebäude zu hören sein.

Zeitgleich bemerkte ein in direkter Nachbarschaft wohnender Angehöriger der Feuerwehr Neuss den Feuerschein. Durch ein Fenster erkannte er, dass ein Tisch mit einem Adventsgesteck in Brand geraten war und sich offenbar noch eine Person in der Wohnung aufhielt, obwohl die Wohnung bereits ab etwa 1,5 m Höhe dunkel verraucht war. Da er keinen anderen Zugangsweg fand, schlug er eine Fensterscheibe ein und begab sich in die Wohnung. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Nachbar rettete die 90-jährige Bewohnerin allein mithilfe eines Rollstuhls ins Freie. Im Anschluss löschte er gemeinsam mit seinem Sohn, ebenfalls Angehöriger der Feuerwehr Neuss, den brennenden Tisch sowie weitere in Brand geratene Möbelstücke mit zwei Feuerlöschern. Danach kontrollierten beide die darüberliegende Wohnung, die bereits verraucht war, und retteten auch dort die Bewohnerin.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht. Die Feuerwehr führte eine Kontrolle der betroffenen Wohnungen mittels Wärmebildkamera durch; Löschmaßnahmen waren nicht mehr nötig. Alle beteiligten Personen - die beiden Bewohnerinnen sowie ihre beiden Retter - wurden durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen der beiden Feuerwehrangehörigen konnte Schlimmeres verhindert und eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

