FW-NE: Silvester 2025: Bilanz der Feuerwehr zum Jahreswechsel 2025/2026 | 24 Einsätze in 24 Stunden

Neuss (ots)

Die Feuerwehr Neuss blickt auf einen insgesamt ruhigen, aber arbeitsreichen Jahreswechsel zurück. Im Zeitraum vom 31.12.2025, 07:00 Uhr, bis zum 01.01.2026, 07:00 Uhr, wurden insgesamt 24 Einsätze abgearbeitet. Davon entfielen fünf Einsätze auf die Zeit vor Mitternacht sowie 19 Einsätze auf die Nacht nach 00:00 Uhr. Damit bewegte sich das Einsatzaufkommen im für Silvester typischen Rahmen.

Der überwiegende Teil der Einsätze nach Mitternacht entfiel auf kleinere Brandeinsätze. Insgesamt 14 Einsätze standen im Zusammenhang mit entzündetem Feuerwerk, brennenden Feuerwerksresten, Müllcontainern sowie sonstigen Kleinbränden. Darüber hinaus wurden drei Brandmeldeanlagen ausgelöst und es kam zu einem Pkw-Brand, bei dem ein Fahrzeug vollständig ausbrannte.

Besonderer Einsatz der Nacht: Brand einer Gartenlaube Um 01:54 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines Gartenhauses mit Anbau an einem Einfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, das Feuer hatte sich bereits auf angrenzende Gebäudeteile ausgebreitet. Mit drei Strahlrohren von drei Seiten gelang es den eingesetzten Teams, das Feuer nach rund 40 Minuten unter Kontrolle zu bringen. Das Einsatzende war gegen 04:00 Uhr. Das betroffene Gartenhaus mit Werkstattunterstand (ca. 6 × 8 Meter) wurde vollständig zerstört. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

In der Zeit vor Mitternacht verzeichnete die Feuerwehr fünf Einsätze. Darunter befanden sich zwei Tierrettungen, zwei kleinere technische Einsätze sowie eine Türöffnung für eine hilfsbedürftige Person.

Im genannten Zeitraum kam es bei Einsätzen der Feuerwehr Neuss zu keinen Verletzten. Auch größere Sachschäden über die genannten Brandereignisse hinaus wurden nicht festgestellt. Wie bereits in den vergangenen Jahren gab es zudem keine Übergriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr. An vielen Einsatzstellen verhielten sich Umstehende umsichtig und unterstützten teilweise durch das frühzeitige Löschen kleinerer Brände.

Die Feuerwehr Neuss bedankt sich bei allen Einsatzkräften, die in der Silvesternacht im Einsatz für Neuss standen, und wünscht allen Bürgern einen guten und sicheren Start ins Jahr 2026.

