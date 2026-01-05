Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brennender Adventskranz | Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Neuss (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.01.2025 wurde die Feuerwehr um 05:02 Uhr zu einem Brandereignis auf der Broichstraße alarmiert. In einer Wohnung war ein Adventsgesteck in Brand geraten.

Die Bewohner wurden durch ausgelöste Rauchmelder glücklicherweise rechtzeitig geweckt und versuchten zunächst, das Feuer selbst zu löschen. Da sich der Brand hierdurch jedoch nicht vollständig eindämmen ließ, verließen die beiden Bewohner die Wohnung und warteten auf die bereits alarmierte Feuerwehr. Mit einem Team unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert.

Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, es war keine medizinische Behandlung erforderlich. Nach einer abschließenden Kontrollen und umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wurde die Wohnung wieder an die Bewohner übergeben.

Der Einsatz verdeutlicht erneut die große Bedeutung von Rauchmeldern im Wohnbereich. Durch das frühzeitige Auslösen der Geräte wurden die Bewohner rechtzeitig auf den Brand aufmerksam und konnten sich selbst in Sicherheit bringen bzw. selbst Löschversuche unternehmen. Ohne diese frühzeitige Warnung hätte sich der Brand unbemerkt weiter ausbreiten und zu deutlich schwereren Schäden führen können. Rauchmelder retten Leben!

